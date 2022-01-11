У Білорусі опозиціонерку Колеснікову етапували до колонії

Членкиню Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову етапували до колонії в Гомелі.
Про це у вівторок, 11 січня, інформує сайт правозахисного центру “Весна”.
“Політув’язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4”, – йдеться в повідомленні.
Правозахисники закликають надсилати листи на підтримку опозиціонерки.
Нагадаємо, 6 вересня 2021 року в столиці Білорусі суд оголосив вирок опозиціонерам Марії Колесніковій і Максиму Знаку.
Колесникова отримала 11 років колонії загального режиму, Знак – 10 років колонії посиленого режиму.
У липні заарештований кандидат у президенти Білорусі, екскерівник “Білгазпромбанку” Віктор Бабарико був засуджений до 14 років позбавлення волі.
Як відомо, Колесникова була керівницею його штабу.
9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, за результатами яких Олександр Лукашенко був оголошений переможцем. Після цього в країні почалися масові протести проти фальсифікації результатів виборів.
Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність диктаторського режиму.
Владні структури Білорусі жорстоко придушують виступи народу і протести, застосовують репресії і тортури проти представників опозиції і громадян країни. Євросоюз застосував особисті та секторальні санкції проти режиму Лукашенка у зв’язку з масовими та кричущими порушеннями прав людини в Білорусі.
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