На Черкащині судитимуть чоловіка, що ввіз в Україну із Бразилії 1 кг кокаїну в собі

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У Черкаській області судитимуть громадянина Бразилії, який ввіз до України 1 кг наркотиків у власному організмі.

Про це в понеділок, 10 січня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Черкаська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно іноземного громадянина за фактом контрабанди близько 1 кг наркотичного засобу з Бразилії до України (ч. 3 ст. 305, ч. 3 с. 307 КК України).

Слідство з’ясувало, що у липні 2021 року підозрюваний ввіз до України у своєму організмі 90 капсул з кокаїном.

Він планував заробити на наркотиках гроші.

Чоловік заповнив митну декларацію в аеропорту “Бориспіль”, у якій зазначив відсутність під час проходження митного контролю товарів, обмежених або заборонених до перевезення через український кордон. Однак спеціальне обладнання виявило в організмі іноземця наркотики, які було вилучено.

Зараз бразильцю призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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