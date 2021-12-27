Військові ЗСУ затримали на лінії розмежування бойовика “ЛНР” “під кайфом”

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Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування в Луганській області бойовика так званої “ЛНР”.

Про це в понеділок, 27 грудня, повідомив пресцентр командування ООС.

“Вранці 27 грудня 2021 року на Луганщині у районі спостережного пункту одного із підрозділів, що виконує бойові завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, було затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Порушник у російському однострої, у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Наші захисники затримали бойовика після чого передали його представникам Служби безпеки України”, – ідеться в повідомленні.

Попередньо було встановлено, що 40-річний затриманий найманець проходив службу за контрактом в одному з підрозділів незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Він мав при собі паспорт так званої “ЛНР”.

“У подальшому з’ясувалося, що затриманий з 2006-го по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство)“, – зазначили в пресслужбі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності затриманого.

Нагадаємо, у жовтні бійці ЗСУ затримали бойовика “ЛНР” Андрія Косяка, який зайшов на залишені позиції українських військових. Окупаційна сторона назвала його учасником так званої “СЦКК” з боку “ЛНР” (яку не визнає Україна). Через його арешт в ОРДЛО блокували офіси спостерігачів ОБСЄ.

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