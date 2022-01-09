СБУ влаштувала побори з оборонних компаній через благодійний фонд, – ЗМІ

Будівля центрального управління СБУ

Посадовці Департаменту охорони державної таємниці і ліцензування Служби безпеки України ймовірно організували систематичне вимагання та одержання “данини” від українських оборонних компаній за нестворення перешкод у режимно-секретній діяльності.

Про це 9 січня пише видання Ukrainian Military Pages з посиланням на матеріали кримінального провадження ДБР № 62019000000001087.

“Гроші вимагали перераховувати благодійній організації «Фонд підтримки національної безпеки України». У липні 2019 року за цими фактами було відкрите кримінальне провадження. Досудове розслідування, яке проводить ДБР, має завершитись до 19 березня 2022 року”, – зазначено в повідомленні.

Ідеться про те, що схему вимагання хабарів організували службові особи Департаменту охорони державної таємниці і ліцензування СБУ наприкінці 2018 року. Реалізовували її під час проведення спеціальних експертиз, планових та позапланових перевірок режимно-секретної діяльності.

Зокрема, перший заступник начальника Департаменту орієнтував підлеглих працівників на ретельне проведення перевірок підприємств з метою виявлення максимальної кількості порушень та подальшого схиляння їх керівників до надання грошових коштів у якості неправомірної вигоди за нескладання протоколів за порушення законодавства про державну таємницю. При цьому, з метою надання вигляду законності одержання коштів, представникам підприємств надавалися листи від благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України» (код ЄДРПОУ 26052365) з пропозицією надати благодійну допомогу.

Фото платіжок, які підтверджують оплату «внесків», відправляли на мобільний телефон першого заступника начальника Департаменту охорони держтаємниці і ліцензування СБУ.

У разі відмови від перерахунку коштів «благодійному фонду» співробітники ДОДТЛ СБУ влаштовували перешкоди в діяльності підприємств шляхом скасування допуску до державної таємниці та спеціального дозволу на провадження режимно-секретної діяльності.

Серед іншого, встановлено, що за результатами перевірки ПрАТ «Датагруп» (надає послуги зв’язку та кібербезпеки) СБУ виявила суттєві порушення, однак протокол не складався, спецдозвіл не зупинявся. Водночас у квітні 2019 року «Датагруп» перерахувала 100 тис. грн на рахунок Фонду підтримки національної безпеки України. На думку слідства, ці кошти можуть бути неправомірною вигодою наданою на вимогу посадовців СБУ.

Упродовж 2019 року подібні «благодійні внески» Фонду перерахували ТОВ «Фірма «Валтек» (комп’ютери та програмне забезпечення), ТОВ «Автор» (програмне забезпечення), ТОВ «Укроп» (виробник вітчизняних гвинтівок UAR-10, UAR-008, UAR-15 для потреб ЗСУ, НГУ, ДПСУ та СЗР), ТОВ «НВФ «Криптон» (криптозахист інформації), ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» (виробник безпілотників ACS-3M для Повітряних сил), ТОВ «Айті-Солюшнс» (комп’ютери та програмне забезпечення), ТОВ «Термал Віжн Технолоджис» (виробництво оптичних приладів, зокрема прицілів і тепловізорів ТМ Archer) та інші українські компанії.

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