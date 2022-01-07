“Триває інтервенція РФ до Казахстану. Де реакція Києва?!”

Концентрація підрозділів ВДВ Росії на аеродромі "Іваново-Північний" перед відправкою військ до Казахстану. Кадр відео

Дмитро Лиховій

журналіст, головний редактор “Новинарні“

(FB)

Ішов другий день російської інтервенції в Казахстан.

Офіційний Київ не висловив навіть звичайної стурбованості, не кажучи вже про якусь глибшу.

І це в умовах, коли війська тієї самої Росії накопичуються біля українського кордону, і наша розвідка попереджала про масштабний наступ уже в січні.

Зате потім ми хотітимемо, щоб усі переймалися нашими проблемами.

Я так розумію, Зе і Єрмак досі в загулі, а МЗС не має дозволу щось самостійно вважати, так?

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