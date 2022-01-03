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На Львівщині відкрили школу самохідної артилерії для ЗСУ

03/01/2022 11:12

На Львівщині урочисто відкрили школу самохідної артилерії для Збройних сил.

Про це пише “АрміяInform”.

Школа увійшла до складу навчального артилерійського полку 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як розповів т.в.о. командира 356-го навчального артилерійського полку підполковник Роман Забава, заклад готуватиме штатні розрахунки самохідних гармат 2С1, 2С3, 2С5, 2С7 та 2С19.

“Одночасно тут може навчатися близько сотні військовослужбовців. Після закінчення школи вони отримають сертифікат 1-го кваліфікаційного рівня, який, зокрема, може вплинути на підвищення їхнього грошового забезпечення”, — наголосив Забава.

Навчання фахівців-артилеристів розраховане на один місяць. При цьому майже 70% навчального часу буде виділено на практичну підготовку.

“Перші дев’ять діб триватиме індивідуальна підготовка за напрямками: командир гармати, навідник, номер обслуги та механік-водій. Після цього почнеться колективна підготовка у складі зведених або штатних розрахунків. Вінцем курсу підготовки стануть виконання завдань з бойовою стрільбою штатним артилерійським пострілом”, — розповів начальник школи самохідної артилерії підполковник Євген Кравченко.

Як відзначив з нагоди урочистого відкриття закладу начальник штабу — заступник начальника 184-го Навчального центру полковник Юрій Тищенко, ця школа самохідної артилерії — єдина у Збройних силах України.

“Вона дуже потрібна з огляду на те, що йде неоголошена війна на сході країни. І ці навички та знання, здобуті у школі, вкрай необхідні сьогодні на передовій”, — зазначив Тищенко.

Вже в середині січня до школи самохідної артилерії прибуде перша партія фахівців для опанування артилерійськими премудрощами та вдосконалення своїх навичок.

Також у навчальному артилерійському полку для підготовки кваліфікованих кадрів успішно працюють школи протитанкової артилерії та мінометна, а в перспективі на 2022 рік заплановано відкриття школи реактивної артилерії.

Всі фото — АрміяInform

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