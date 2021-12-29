У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше

У ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року буде продовжено на дві години роботу столичного метрополітену та міського наземного пасажирського транспорту загального користування, а фунікулер працюватиме цілодобово.
Про це повідомляє департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
Згідно з повідомленням КМДА, водночас для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі потреби, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро “Золоті ворота”, “Контрактова площа”, “Поштова площа”, “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”.
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