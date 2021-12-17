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УЗ призначила шість додаткових поїздів до новорічних свят

17/12/2021 16:58

У зв’язку з підвищеним попитом у період новорічних свят “Укрзалізниця” призначає шість додаткових поїздів.

Про це повідомила пресслужба УЗ в п’ятницю, 17 грудня.

Так, призначено потяги:

№266/265 Київ – Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;

№222/221 Херсон – Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;

№123/124 Київ – Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня.

№239/240 Київ – Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45.

№170/253 Київ – Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.

№173/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, у Львів прибуватиме о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.

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