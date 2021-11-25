Укрзалізниця з 12 грудня запускає 12 пар швидкісних поїздів

З 12 грудня “Укрзалізниця” запускає 12 пар швидкісних поїздів. Вони курсуватимуть між Києвом, Харковом, Запоріжжям, Одесою та іншими містами України.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
“У новому графіку руху поїздів (на 2022 рік – ред.), який починає діяти 12 грудня 2021, курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів”, – йдеться в повідомленні перевізника.
В УЗ опублікували карту руху швидкісних поїздів по Україні. Пасажирські потяги курсуватимуть за наступними маршрутами:
Як зазначив перевізник, до кінця поточного року відправиться в рейс перший з двох швидкісних електропоїздів Skoda City Elephant. Планується, що він курсуватиме за маршрутом Київ-Тернопіль.
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