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Укрзалізниця з 12 грудня запускає 12 пар швидкісних поїздів

25/11/2021 18:12

З 12 грудня “Укрзалізниця” запускає 12 пар швидкісних поїздів. Вони курсуватимуть між Києвом, Харковом, Запоріжжям, Одесою та іншими містами України.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

“У новому графіку руху поїздів (на 2022 рік – ред.), який починає діяти 12 грудня 2021, курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів”, – йдеться в повідомленні перевізника.

В УЗ опублікували карту руху швидкісних поїздів по Україні. Пасажирські потяги курсуватимуть за наступними маршрутами:

  • №722/721; 724/723; 726/725 – Київ – Харків – Київ;
  • №732/731 – Київ – Запоріжжя – Київ;
  • №734/733 – Київ – Покровськ – Київ;
  • №712/711 – Київ – Костянтинівка – Київ;
  • №740/739 – Київ – Кривий Ріг – Київ;
  • №763/764 – Київ – Одеса – Київ;
  • №747/748 – Київ – Тернопіль – Львів – Тернопіль – Київ;
  • №743/744 – Дарниця (Київ) – Львів – Дарниця (Київ);
  • №715/716 та 705/706 – Київ – Львів – Перемишль – Львів – Київ.

Як зазначив перевізник, до кінця поточного року відправиться в рейс перший з двох швидкісних електропоїздів Skoda City Elephant. Планується, що він курсуватиме за маршрутом Київ-Тернопіль.

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Україна

Укрзалізниця з 12 грудня запускає 12 пар швидкісних поїздів

З 12 грудня “Укрзалізниця” запускає 12 пар швидкісних поїздів. Вони курсуватимуть між Києвом, Харковом, Запоріжжям, Одесою та іншими містами України. Про це повідомляє пресслужба УЗ. “У новому графіку руху...

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