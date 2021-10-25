“Укрзалізниця” відновлює курсування потяга Київ-Варшава після півторарічної перерви

Ілюстративне фото

“Укрзалізниця” оголосила про відновлення з 4 листопада курсування потяга Київ-Варшава №67/68.

Про це в понеділок, 25 жовтня, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 09:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00. У квитках вказано час з урахуванням проведення прикордонного та митного контролю. Придбати квиток можна на сайті Укрзалізниці та в касах вокзалів.

У компанії нагадують, що з 21 жовтня діють нові правила безпечних подорожей, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України.

Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує: отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19; отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19); негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Нагадаємо, що Укрзалізниця з 10 жовтня 2021 року відновила пасажирське залізничне сполучення з Польщею. Наразі компанія здійснює залізничні пасажирські перевезення до п’яти країн: Молдови, Польщі, Словаччини, Угорщини та Австрії.

Читайте також:

19 нових потягів планує запустити Укрзалізниця в 2022 році