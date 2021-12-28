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Зеленський ввів у дію санкції проти каналів “Перший Незалежний” і UkrLive

28/12/2021 22:26

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо трьох українських компаній, пов’язаних із телеканалами “Перший Незалежний” та UkrLive.

Як передає “Новинарня“, відповідний указ №684/2021 опубліковано на сайті глави держави пізно ввечері у вівторок, 28 грудня.

“Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, – йдеться в тексті указу, який набирає чинності з дня опублікування.

Обмеження запроваджуються щодо компаній “Медіахолдинг Новини”, “Тайм Медіа” і “Телепростір”.

Бенефіціарним власником двох останніх є нардеп від “Опозиційної платформи – За життя” Нестор Шуфрич.

Також Шуфрич є співвласником “Медіахолдингу Новини” – нової компанії, яку зареєстрували 100 працівників заблокованих 2 лютого телеканалів народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака – “112 Україна”, NewsOne та ZIK.

ТОВ “Медіахолдинг Новини”, яке зараз володіє “Першим незалежним”, створене 18 лютого сотнею працівників цих трьох телеканалів. Розмір внеску до статутного фонду склав 375 тисяч гривень, хоча статутний капітал ТОВ “Медіахолдинг Новини” складає сто гривень.

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Україна

Зеленський ввів у дію санкції проти каналів “Перший Незалежний” і UkrLive

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо трьох українських компаній, пов’язаних із телеканалами “Перший Незалежний” та UkrLive. Як передає “Новинарня“, відповідний...

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