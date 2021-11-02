Шуфрич став власником ще одного телеканалу

Народний депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич. Фото: УНІАН

Нардеп від “Опозиційної платформи – За життя” Нестор Шуфрич став власником ТОВ “Телепростір” (телеканал UkrLive).

Про це у вівторок, 2 листопада, інформує “Ліга” з посиланням на дані Єдиного державного реєстру Міністерства юстиції.

28 жовтня замість Владислава Багінського кінцевим бенефеціаром “Телепростору” став Нестор Шуфрич. Очолив компанію Віктор Фролов.

Зараз на каналі UkrLive транслюють програми “Першого незалежного”.

Нагадаємо, 24 вересня стало відомо, що Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу “Перший незалежний”.

ТОВ “Медіахолдинг Новини”, яке зараз володіє “Першим незалежним”, створене 18 лютого сотнею працівників цих трьох телеканалів. Розмір внеску до статутного фонду склав 375 тисяч гривень, хоча статутний капітал ТОВ “Медіахолдинг Новини” складає сто гривень.

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