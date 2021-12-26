Путін про розширення НАТО: “реакція може бути різною”

Президент Росії Володимир Путін попередив, що реакція Москви на розширення НАТО “може бути різною”.

Про це в неділю, 26 грудня, інформує російське урядове агенство “РИА Новости”.

“Путін заявив, що відповідь РФ на розширення НАТО на схід може бути різною: залежить від тих пропозицій, які зроблять наші військові експерти”, – ідеться в повідомленні.

“Росія запропонувала гарантії безпеки не для того, щоб щось припинити, а щоб досягти дипломатичного результату, будемо прагнути цього”, – сказав Путін в ефірі телеканалу “Росія 1”.

Передісторія

Як писала “Новинарня“, 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Зокрема, Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливий вступ України і Грузії, яку було дано на саміті у Бухаресті 2008 року, не розміщувати озброєння та війська не території країн-членів НАТО з колишнього східного блоку тощо. Фактично йдеться про розподіл сфер впливу в Європі, де Кремль хоче контролювати східний фланг.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

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