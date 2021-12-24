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В Одесі пришвартувався французький фрегат

24/12/2021 13:11

До Одеси прибув корабель ВМС Французької Республіки FS Auvergne типу FREMM, який здатен знищувати надводні кораблі та наземні об’єкти противника.

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

“Сьогодні, 24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки Auvergne. Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об’єктам противника”, – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що зупинка в Одесі є першим заходом фрегата типу FREMM Auvergne у морські води України з моменту його прийняття до складу ВМС Франції у 2018 році.

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