Нацкапела бандуристів загрузла в багні на Луганщині і скасувала концерти. ВІДЕО

Скріншот із відео

Національна заслужена капела бандуристів імені Георгія Майбороди не доїхала на концерти на Луганщині і скасувала виступи через те, що автобус митців застряг в багні незремонтованої дороги.

Музиканти планували свої виступи на День Святого Миколая для мешканців Лозно-Олександрівської ОТГ.

Але його довелося скасувати, як і концерт у Білолуцьку.

“Шановні керівники держави, уряду, Луганської області! Профінансуйте ремонт цієї жахливої “траси”. Це куточок нашої землі, який межує з Російською Федерацією. Тут живуть громадяни України, які заслуговують на гарні дороги, на те, щоб їх відвідували з культурними програмами українські митці”, – закликали бандуристи.

Вони також опублікували відео того, що трапилося з ними по дорозі на Луганщину. На кадрах видно стан ґрунтової дороги, глибокі ями наповнені багном і водою. Ситуацію погіршувала ще й відлига та опади.

Бандуристи намагалися лопатами й вручну відкопати колеса автобуса, який загруз у багні, штовхали транспортний засіб, але безрезультатно.

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