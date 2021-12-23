Авіакомпанія Ryanair скасувала низку рейсів із України

Ілюстративне фото

Авіакомпанія Ryanair скасувала 17 рейсів з України, які були заплановані на січень 2022 року.

Про це інформує пресслужба авіаперевізника в четвер, 23 грудня.

Так, у січні 2022 року не буде таких рейсів: Київ – Бидгощ з 10 до 31 січня; Київ – Мальта з 10 до 31 січня; Львів – Барі з 10 до 31 січня; Львів – Палермо з 10 до 31 січня; Львів – Піза з 10 до 31 січня; Львів – Турин з 10 до 31 січня; Львів – Манчестер з 10 до 31 січня; Львів – Братислава з 10 до 31 січня; Харків – Вільнюс з 6 до 31 січня; Харків – Варшава з 6 до 31 січня; Харків – Краків з 6 до 31 січня; Харків – Познань з 6 до 31 січня; Харків – Будапешт з 6 до 31 січня; Харків – Мілан з 6 до 31 січня; Одеса – Катовіце з 10 до 31 січня; Одеса – Болонья з 10 до 31 січня; Одеса – Барселона з 10 до 31 січня.

Причин скасування рейсів у авіакомпанії не уточнили.

Нагадаємо, на початку грудня угорський лоукостер Wizz Air тимчасово скасував два десятки напрямків із п’яти українських міст.

Читайте також:

Wizz Air запускає рейси до Європи по закритих напрямках