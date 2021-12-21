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Wizz Air запускає рейси до Європи по закритих напрямках

21/12/2021 13:51

Лоукостер Wizz Air днями запустив рейси з Києва до бюджетного аеропорту Бове поруч із Парижем та аеропорту Ейндховен у Нідерландах – попри те, що підписаний з ЄС договір про “відкрите небо” ще не почав діяти.

Про це 20 грудня пише видання Avianews.

Угоду про “відкрите небо” між Україною та ЄС підписали 12 жовтня. Цей договір має зняти всі обмеження на польоти між країнами, проте все ще не набрав чинності – сторони не пройшли внутрішні процедури та не обмінялися нотами, щоб угоду можна було застосовувати на практиці.

Рейси з України до Франції та Нідерландів були обмежені міжурядовою угодою, однак Wizz Air зміг розпочати польоти за закритими для нього маршрутами.

“Wizz Air отримав дозвіл від держав-членів ЄС, а також від України на польоти з України в зимовий сезон на основі нової політики щодо “відкритого неба”, оскільки всі сторони погодилися діяти в дусі угоди з дати її підписання”, – заявили виданню у пресслужбі Wizz Air.

Два поінформовані джерела на ринку пояснили виданню оновлений механізм видачі прав на маршрути. Сторони домовилися не перешкоджати виходу на ринок нових авіакомпаній, навіть якщо міжурядові угоди передбачали обмеження кількості авіаперевізників, маршрутів або рейсів.

По суті, це означає, що концепція “відкритого неба” про вільний ринок почала застосовуватися на основі чинного законодавства.

Wizz Air зміг полетіти до Нідерландів і Франції, оскільки авіаційна влада цих країн не стала застосовувати існуючі обмеження. Державіаслужба України також не стала перешкоджати новим рейсам, хоча формально могла.

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