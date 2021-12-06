Wizz Air скасував 20 маршрутів із України

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Угорський лоукостер Wizz Air тимчасово скасував два десятки напрямків із п’яти українських міст. Переважно перельоти не будуть виконуватися із початку січня до березня.

Йдеться про рейси із Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя, передає сайт Lowcostavia.

Із Києва до Салонік (з 10 січня по 9 березня), Венеції (з 9 січня по 11 березня), Неаполя (з 11 січня по 27 березня), Нюрнберга – (9 січня по 11 березня), міста Катовіце (з 10 січня по 10 березня).

Зі Львова до Мілана (Мальпенса) – з 14 січня по 5 березня, до Неаполя – з 10 січня по 5 березня, Рима – з 10 січня по 8 березня, Вільнюса – з 10 січня по 8 березня, Меммінгена – з 10 січня по 26 лютого, Братислави – з 11 січня по 27 березня, Будапешта – з 17 січня по 12 березня.

Із Харкова до Відня – з 10 січня по 8 березня, Рима – з 13 січня по 12 березня, Дортмунда – з 4 січня по 24 лютого.

Із Одеси в Абу-Дабі – з 10 січня по 9 лютого, Будапешта – з 9 січня по 26 березня.

Зі Запоріжжя до Вроцлава – з 14 січня по 27 березня, міста Катовіце – з 15 січня по 6 березня, Будапешт – з 11 січня по 27 березня.

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