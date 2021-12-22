Інфікування “Омікроном” підтвердили вже в понад ста країнах, – ВООЗ

Штам коронавірусу “Омікрон” зафіксували вже у 106 країнах.
Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я, оприлюдненому у вівторок, 21 грудня.
“Від останнього оновлення, опублікованого 14 грудня, додаткові країни в усіх шести регіонах ВООЗ повідомили про підтверджені випадки захворювання на штам “Омікрон”. Станом на 21 грудня 2021 року варіант “Омікрон” було підтверджено в 106 країнах”, – мовиться у повідомленні.
Як зазначає ВООЗ, нещодавні дослідження вказують на те, що цей варіант швидше поширюється за штам “Дельта”. Це, зокрема, стосується і держав із високим рівнем імунітету в населення.
Водночас дані щодо тяжкості протікання захворювання після зараження штамом “Омікрон” поки що обмежені.
За попередніми даними ВООЗ, нейтралізація “Омікрона” знижена у пацієнтів, які пройшли “первинні серії вакцинації”, а також у тих, хто раніше був інфікований SARS-CoV-2. У Великій Британії та Південній Африці зростає кількість госпіталізованих пацієнтів через зараження коронавірусом.
Загалом з 13 по 19 грудня кількість нових випадків зараження COVID-19 у світі є аналогічною до показників попереднього тижня і становить 4 177 622.
Африканський регіон продовжує повідомляти про найбільше зростання нових випадків за останній тиждень (53%), за ним слідує регіон західної частини Тихого океану (12%). Регіони Південно-Східної Азії та Східного Середземномор’я повідомили про зниження на 12%, а регіон Південної та Північної Америки – на 10%.
Загальна кількість смертей за тиждень знизилася на 9% і склала 44 616.
Африканський регіон був єдиним регіоном, який повідомив про збільшення кількості нових щотижневих смертей – на 15%. В інших регіонах ВООЗ зафіксовано аналогічний до минулого тижня показник смертності або його зниження.
Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в США (725 750; зниження на 12%), Великій Британії (507 984; зростання на 45%), Франції (358 175; збільшення на 7%) та Німеччині (283 673; зниження на 19%).
Як інформувала “Новинарня“, в Україні одужав перший хворий, який заразився COVID-штамом “Омікрон”. Лікарі розповіли про його стан.
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