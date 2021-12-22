СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3623079 +6363
Летальні випадки:
93909 +301
Одужали:
3376899 +19494
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16566449 (+33856). Оновлено: 08:16 22.12.2021
Home / COVID-19 / Інфікування “Омікроном” підтвердили вже в понад ста країнах, – ВООЗ

Інфікування “Омікроном” підтвердили вже в понад ста країнах, – ВООЗ

22/12/2021 10:56

Штам коронавірусу “Омікрон” зафіксували вже у 106 країнах.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я, оприлюдненому у вівторок, 21 грудня.

“Від останнього оновлення, опублікованого 14 грудня, додаткові країни в усіх шести регіонах ВООЗ повідомили про підтверджені випадки захворювання на штам “Омікрон”. Станом на 21 грудня 2021 року варіант “Омікрон” було підтверджено в 106 країнах”, – мовиться у повідомленні.

Як зазначає ВООЗ, нещодавні дослідження вказують на те, що цей варіант швидше поширюється за штам “Дельта”. Це, зокрема, стосується і держав із високим рівнем імунітету в населення.

Водночас дані щодо тяжкості протікання захворювання після зараження штамом “Омікрон” поки що обмежені.

За попередніми даними ВООЗ, нейтралізація “Омікрона” знижена у пацієнтів, які пройшли “первинні серії вакцинації”, а також у тих, хто раніше був інфікований SARS-CoV-2. У Великій Британії та Південній Африці зростає кількість госпіталізованих пацієнтів через зараження коронавірусом.

Загалом з 13 по 19 грудня кількість нових випадків зараження COVID-19 у світі є аналогічною до показників попереднього тижня і становить 4 177 622.

Африканський регіон продовжує повідомляти про найбільше зростання нових випадків за останній тиждень (53%), за ним слідує регіон західної частини Тихого океану (12%). Регіони Південно-Східної Азії та Східного Середземномор’я повідомили про зниження на 12%, а регіон Південної та Північної Америки – на 10%.

Загальна кількість смертей за тиждень знизилася на 9% і склала 44 616.

Африканський регіон був єдиним регіоном, який повідомив про збільшення кількості нових щотижневих смертей – на 15%. В інших регіонах ВООЗ зафіксовано аналогічний до минулого тижня показник смертності або його зниження.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в США (725 750; зниження на 12%), Великій Британії (507 984; зростання на 45%), Франції (358 175; збільшення на 7%) та Німеччині (283 673; зниження на 19%).

Як інформувала “Новинарня“, в Україні одужав перший хворий, який заразився COVID-штамом “Омікрон”. Лікарі розповіли про його стан.

Читайте також:
COVID-19 в Україні: 6 363 нових хворих за добу, від ускладнень померла 301 людина

Унікальних переглядів: 15
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Громадські діячі закликали не підтримувати зміни до закону про кінематографію через антиукраїнські норми

Громадські діячі закликали парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики повторно розглянути законопроєкт №6194 про зміни до законів про держпідтримку кінематографії та усунути з нього всі норми, які...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse