Інфікування “Омікроном” підтвердили вже в понад ста країнах, – ВООЗ

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Штам коронавірусу “Омікрон” зафіксували вже у 106 країнах.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я, оприлюдненому у вівторок, 21 грудня.

“Від останнього оновлення, опублікованого 14 грудня, додаткові країни в усіх шести регіонах ВООЗ повідомили про підтверджені випадки захворювання на штам “Омікрон”. Станом на 21 грудня 2021 року варіант “Омікрон” було підтверджено в 106 країнах”, – мовиться у повідомленні.

Як зазначає ВООЗ, нещодавні дослідження вказують на те, що цей варіант швидше поширюється за штам “Дельта”. Це, зокрема, стосується і держав із високим рівнем імунітету в населення.

Водночас дані щодо тяжкості протікання захворювання після зараження штамом “Омікрон” поки що обмежені.

За попередніми даними ВООЗ, нейтралізація “Омікрона” знижена у пацієнтів, які пройшли “первинні серії вакцинації”, а також у тих, хто раніше був інфікований SARS-CoV-2. У Великій Британії та Південній Африці зростає кількість госпіталізованих пацієнтів через зараження коронавірусом.

Загалом з 13 по 19 грудня кількість нових випадків зараження COVID-19 у світі є аналогічною до показників попереднього тижня і становить 4 177 622.

Африканський регіон продовжує повідомляти про найбільше зростання нових випадків за останній тиждень (53%), за ним слідує регіон західної частини Тихого океану (12%). Регіони Південно-Східної Азії та Східного Середземномор’я повідомили про зниження на 12%, а регіон Південної та Північної Америки – на 10%.

Загальна кількість смертей за тиждень знизилася на 9% і склала 44 616.

Африканський регіон був єдиним регіоном, який повідомив про збільшення кількості нових щотижневих смертей – на 15%. В інших регіонах ВООЗ зафіксовано аналогічний до минулого тижня показник смертності або його зниження.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в США (725 750; зниження на 12%), Великій Британії (507 984; зростання на 45%), Франції (358 175; збільшення на 7%) та Німеччині (283 673; зниження на 19%).

Як інформувала “Новинарня“, в Україні одужав перший хворий, який заразився COVID-штамом “Омікрон”. Лікарі розповіли про його стан.

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