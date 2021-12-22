Прокуратура Криму підозрює у держзраді ексначальника Керченської колонії

Фото: пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру ексначальнику Керченської виправної колонії за фактом державної зради.

Як передає “Новинарня“, про це інформує пресслужба відомства.

“За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про підозру окупаційному начальнику виправної колонії “Федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим та м. Севастополю” за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до окупації півострова підозрюваний обіймав посаду начальника Керченської виправної колонії Державної пенітенціарної служби України та перебував у спеціальному званні підполковника внутрішньої служби.

Уточнюється, що у 2014 році український офіцер перейшов на службу до окупаційної адміністрації РФ, незаконно обійнявши посаду “заступника начальника виправної колонії-1 по Республіці Крим та м. Севастополю”.

За даними прокуратури АРК, пізніше підозрюваний отримав від окупаційної влади підвищення у посаді до “начальника виправної колонії-2” та спеціальне звання “полковника внутрішньої служби РФ”.

“Таким чином, “начальник колонії”, перейшовши на бік ворога в умовах збройного конфлікту, надавав допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України, а також своїми діями та рішеннями сприяв становленню окупаційної влади РФ на півострові шляхом безпосередньої участі у її роботі”, – зазначили у відомстві.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБУ в АР Крим.

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