У Польщі ексглаві Укравтодору Новаку інкримінують 17 злочинів

Славомір Новак

У Варшаві Окружна прокуратура направила до суду справу колишнього виконувача обов’язків голови “Укравтодору”, відомого польського політика Славоміра Новака.

Про це інформує РАР.

Новакові інкримінують створення міжнародної злочинної групи, яка діяла у Варшаві, Гданську та в Україні, і скоєння загалом 17 злочинів кримінального характеру.

За інформацією речниці Окружної прокуратури у Варшаві Александри Скшиняж, справу Новака до суду передано у вівторок, 21 грудня.

Водночас прокуратура висунула звинувачення 14 іншим особам стосовно організації міжнародної злочинної групи під керівництвом польського політика з метою здійснення корупційних злочинів та надання платної протекції. Серед них йдеться також про трьох громадян України і громадянина Туреччини.

“Звинувачення включають вимагання й отримання на посаді голови “Укравтодору” матеріальних благ на суму більше 6,1 млн злотих (понад 1,5 млн доларів, – “Н”), зокрема за підтримку суб’єктів у публічних тендерах, пов’язаних з ремонтом доріг в Україні. Славоміра Н. також звинувачено у відмиванні брудних грошей на суму 8 млн злотих (2 млн доларів, – “Н”)”, – зазначила Скшиняж.

Новаку також висунуто інші звинувачення корупційного характеру, зокрема скоєні у період перебування на посадах голови політичного кабінету голови Ради міністрів Дональда Туска та міністра транспорту і водного господарства Польщі.

В обвинувальному акті є звинувачення на адресу Новака у заохоченні лікаря військово-медичного інституту у Варшаві щодо видачі сфабрикованих медичних довідок, які ексглава “Укравтодору” мав використати, аби обґрунтувати свою тимчасову відсутність на робочому місці в Україні.

“Звинувачення іншим особам стосуються участі у міжнародній злочинній групі, вручення хабарів, відмивання брудних грошей, використання службового становища з корисливою метою, подання неправдивих даних”,- зазначила Скшиняж.

Разом із обвинувальним актом у розпорядження суду передано вилучені у процесі слідства фінансові та матеріальні ресурси.

Передісторія

Нагадаємо, 20 липня 2020 року громадянина Польщі Славоміра Новака було затримано на території цієї країни. НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро та Окружною прокуратурою Польщі в межах розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства проводили обшуки в Києві, Львові та на території Польщі.

Новаку висунули обвинувачення в організації злочинної групи та відмиванні брудних грошей.

За даними НАБУ, сума тендерів, яка відпрацьовується в рамках розслідування, становить 270 млн євро.

Речниця варшавської прокуратури Мірослава Хир інформувала, що Славоміра Новака підозрюють у вимаганні коштів в обмін на надання контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у їхньому подальшому відмиванні. Внаслідок цих схем Новак отримав 1,3 млн злотих, що становить близько 9 млн грн.

22 липня 2020 року суд у Варшаві відправив під арешт колишнього керівника “Укравтодору” Славоміра Новака і двох його спільників.

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