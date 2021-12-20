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Литва готова передати Україні летальну зброю, – міністр оборони

20/12/2021 11:00

Литва готова передати Україні летальну зброю на тлі зосередження Російською Федерацією десятків тисяч військових біля кордонів.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє сайт LRT.

“Потрібно всіма засобами підтримувати Україну, і Литва готова до цього, у тому числі й передати Україні летальну зброю”, – заявив урядовець, однак про яку саме зброю йдеться, він не уточнив.

“Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що задіяно декілька держав, не лише донор і одержувач озброєнь, а й виробник та постачальник”, – сказав Анушаускас.

Про готовність Литви передати Україні летальну зброю Анушаускас розповів на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка прибула до Литви, щоб відвідати солдатів своєї країни.

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