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“Зрада” Меркель щодо України створює проблеми новому канцлеру Шольцу, – Die Welt

16/12/2021 15:26

Блокування попереднім німецьким урядом у НАТО постачання партій озброєнь тепер створює проблему для нового кабміну ФРН під керівництвом канцлера Олафа Шольца.

Про це пише видання Die Welt.

Шольц отримав нелегку спадщину через нові викриття про політику Ангели Меркель щодо Російської Федерації.

Відмова Німеччини надати Україні засоби самооборони проти РФ уже давно є причиною певного конфлікту між Києвом і Берліном.

Після нападу Росії на Україну в 2014 році ФРН навіть відмовилася надати Україні захисні жилети та шоломи, які просили українці для захисту своїх солдатів, а також роками відмовляла в наданні машин швидкої допомоги для евакуації поранених або терміново необхідного медичного обладнання, нагадує видання.

Німеччина й до сьогодні не хоче надавати жодної оборонної зброї Києву, що допомогло би боротися з новою російською атакою.

Однак те, що стало відомим про вето Берліна, “піднімає німецьке ставлення до відмови на абсолютно новий рівень – і викликає сумніви щодо того, на чиєму боці стоїть Берлін в українському питанні”, – пише Die Welt.

Україна намагалася отримати два види озброєння через Агентство закупівель НАТО (NSPA), обравши цей маршрут, адже NSPA дозволяв отримати нижчі ціни, ніж Україна отримала б у двосторонньому порядку.

Однак тоді, коли Київ уже оплатив замовлення (90 високоточних гвинтівок Barrett M82 із США та 20 протидронів EDM4S-UA з Литви) Німеччина “вдарила Україні ножем в спину”.

“Здивоване керівництво України намагалися розв’язувати проблему на робочому рівні з німцями, але безрезультатно. Наприкінці травня Київ отримав чергову відмову, адже Берлін знову наклав вето. Це сталося після того, як Росія вже згрупувала війська перед кордоном з Україною. І коли президент Володимир Зеленський знову підняв це питання під час візиту Меркель до Києва в серпні, канцлер лише холодно відмахнувся від нього”, – йдеться у матеріалі.

“Шокуюча новина про вето Німеччини на поставки зброї Агентством НАТО з підтримки та закупівель стала величезним шоком для українського суспільства. Бо йшлося про суто символічну кількість гармат, які вкрай необхідні для національної оборони. Цією зброєю ви не можете відбити Донбас чи Крим”, – прокоментував посол України в Берліні Андрій Мельник.

Він вважає тезу, яку пропагують в урядових колах Німеччини, що це може спровокувати Росію, “смішною”, адже Москва тижнями відкрито погрожує окупувати Україну та знищити її державність безпрецедентним розміщенням військ уздовж нашого кордону.

“Ця гірка, незрозуміла відмова привела до величезної втрати довіри Києва до Німеччини, що також могло б мати руйнівні наслідки для посередницької ролі Берліна в нормандському форматі, каже Мельник. Репутація Німеччини вже постраждала через завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2». Нові викриття тепер створюють враження, що Берлін більше на боці Росії, ніж України. Соцмережі країни вже закликають бойкотувати німецькі товари, йдеться у статті.

Ситуація, що склалася, стає проблемою для уряду Шольца і погрожує цілком підірвати довіру до Берліна в Україні, і це в той час, коли Росія готує чергову війну.

“Саме перед обличчям цієї гострої російської загрози Україну залишають у біді”, – заявив посол.

Мельник закликав новий уряд “нарешті відмовитися від блокади та терміново надати Україні оборонне озброєння”.

Йдеться насамперед про те, щоб захистити український повітряний простір від російських бомбардувальників і ракет, а узбережжя – від російських військових і десантних кораблів. Німеччина має допомогти зміцнити обороноздатність України та підвищити ціну за нову атаку Путіна, підкреслив український дипломат.

Важливо, що під час візиту на лінію зіткнення на Донбасі в травні співголова “Зелених” і новий міністр економіки ФРН Роберт Габек закликав про поставки зброї в Україну, через що піддався значній критиці, в тому числі з боку власної партії.

Але навіть якби “Зелені” зайняли однозначну позицію з цього питання, залишається сумнівним, що СДПН, яку представляє канцлер і до лав якої входять деякі відомі апологети Росії, готова змінити курс у питанні поставок зброї Україні.

Дипломат зазначає, що зараз не можна передбачити зміни “мови” Німеччини, адже під час обговорення в ЄС реакції на дії Росії, уряд ФРН, ймовірно, змушений бути піддатися тиску останніх фактів.

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