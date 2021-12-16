Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

Верховна Рада звернулася до Бундестагу Німеччини щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
За відповідну ухвалу №5032 проголосував 331 народний депутат під час засідання у четвер, 16 грудня.
“Верховна Рада закликає Бундестаг Федеративної Республіки Німеччина визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, дати політичну оцінку цим діям, що стане важливим сигналом для вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для наступних поколінь”, – ідеться у зверненні українського парламенту.
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