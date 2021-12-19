На Чернігівщині депутат на смерть збив велосипедиста і намагався втекти

Депутат Чернігівської міськради Віктор Міщук на смерть збив велосипедиста і намагався втекти.

Про ДТП, яке сталося в місті Бахмач, повідомляє поліція Чернігівської області.

“18 грудня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП: водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні”, – зазначається в повідомленні.

У поліції зазначили, що водієм виявився 54-річний депутат міської ради. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Як повідомляє Суспільне з посиланням на три джерела повідомляє, затриманий – депутат міськради від фракції “Рідний дім” Віктор Міщук.

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