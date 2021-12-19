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“Перейдемо за 10 років”: глава ПЦУ Епіфаній підтримав перенесення святкування Різдва на 25 грудня

19/12/2021 17:13

Українці впродовж наступних десяти років у своїй більшості можуть перейти на святкування Різдва за новоюліанським календарем – 25 грудня.

Таке сподівання висловив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський Епіфаній (Думенко) в інтерв’ю “Радіо Свобода“.

“Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити”, – сказав глава ПЦУ.

Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте цей процес має відбутися поступово. Бо, зазначив Епіфаній, українців “вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією”.

Наразі предстоятель ПЦУ висловив думку, в нинішній період різдвяних свят “храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними”.

“Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили й аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти”, – прокоментував Епіфаній.

Глава ПЦУ також зазначив: “Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити”.

“Але традиція є традиція”, – посміхнувся Блаженніший Епіфаній.

Він визнав, що святкування Нового року перед Різдвом є порушенням посту, і деякі православні церкви дають поблажку з недотриманням посту на 31 грудня-1 січня.

“І тому [Українська] Церква в майбутньому може розглянути – якщо це буде соборне рішення – щоби в ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, справді послабити піст. Щоб не було порушення”, – сказав предстоятель.

Як відомо, 7 січня ПЦУ, УГКЦ та Московський патріархат святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем – так званим “старим стилем”.
Римо-Католицька церква, більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу (Грецька, Болгарська та ін.) святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським чи новоюліанським календарем.
В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

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