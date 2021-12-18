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У Києві назвали переможців премії “Високі стандарти журналістики-2021”

18/12/2021 22:08

У Києві оголосили переможців премії «Високі стандарти журналістики-2021».

Нагородження відбулося в суботу, 18 грудня, в приміщенні Мистецького арсеналу.

У номінації «За сталий, якісний медійний проект/продукт» переміг Сергій Сидоренко («Європейська правда»).
Серед фіналістів також були Отар Довженко («Детектор медіа») і Данило Мокрик («Bihus.Info»).

Приз «За швидкий і якісний розвиток у професії» отримала Дарія Гірна («Суспільне»).
На премію претендували також Анастасія Іванців (LB.ua) і Соня Лукашова («Українська правда»).

Переможцем у категорії «За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт» став сайт Ukraїner.
У короткий список увійшли «Донбас. Реалії» і Reporters.

Нагороду «За найкраще журналістське розслідування зловживань та корупції на ринку електричної енергії» вручили Сергію Головньову, головному редактору «Бізнес Цензора» і співавтору телеграм-каналу «Монополіст» за матеріал «Юнайтед Енерджі Коломойського перепродала електроенергії на 26 млрд грн. Найбільшими покупцями стали Притика та Ахметов».
На премію спецпроєкту номінували також розслідування команд Bihus.Info і «Схеми. Корупція в деталях».

Окрім відзнаки, переможці отримали грошові премії в розмірі 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, до довгого списку номінантів цьогорічної премії у головній категорії увійшов головний редактор “Новинарні” Дмитро Лиховій.

Історія премії

Відзнаку «Високі стандарти журналістики» створив засновник GROWFORD Institute Віталій Ломакович у 2016 році.

Цього року лавреатів визначили вп’яте.

До експертної групи премії «Високі стандарти журналістики» 2021 року увійшли журналістка, телеведуча «Суспільного» Мирослава Барчук, головний редактор порталу Liga.net Борис Давиденко, шефредакторка групи видань «Детектор медіа» Наталія Лігачова, журналіст і телеведучий Павло Казарін, медіаексперт і медіадослідник «Львівського медіафоруму» Ігор Балинський, головний редактор та співзасновник інтернет-видання Texty.org.ua Роман Кульчинський, авторка медіамоніторингів інтернет-видання «Детектор медіа» і медіаекспертка «Львівського медіафоруму» Зоя Красовська, головний редактор журналу «Локальна історія» Віталій Ляска, медіаексперт і виконавчий директор «Львівського медіафоруму» Юрій Опока.

Фіналістів спецпроєкту обрала експертна група, у складі керівника практики енергетики Energy Law LL.M Іван Бондарчук, ексміністр енергетики та захисту довкілля України, член наглядової ради Офісу Ефективного Регулювання (BRDO) Олексій Оржель, член правління громадської організації «Національна асоціація антикорупційного комплаєнсу» Олег Поліщук, директор Незалежного неурядового інституту Growford Institute і політолог Віктор Прошкін, пише “Детектор медіа“.

У 2020 році у категорії «За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт» перемогло видання «Крим.Реалії». У номінації «За швидкий та якісний розвиток у професії» лауреаткою стала редакторка видання Liga.Life Ірина Андрейців. У категорії «За сталий, якісний медійний проєкт/продукт» перемогла телеведуча «UA:Перший» Мирослава Барчук.

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