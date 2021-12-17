Рада передасть на потреби армії 60 авто та інших транспортних засобів

Ілюстративне фото

Народні депутати ухвалили постанову “Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України”.

Таке рішення в парламенті підтримали 311 депутатів під час засідання в п’ятницю, 17 грудня.

“З метою створення належних умов щодо здійснення заходів із захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави від збройної агресії Російської Федерації Верховна Рада України постановляє передати з балансу Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України 60 автомобілів та інших транспортних засобів згідно з додатком”, – йдеться в повідомленні.

Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Читайте також:

ЗСУ збільшують кількість фахівців американських “Хамві”