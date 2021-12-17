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Рада передасть на потреби армії 60 авто та інших транспортних засобів

17/12/2021 15:31

Народні депутати ухвалили постанову “Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України”.

Таке рішення в парламенті підтримали 311 депутатів під час засідання в п’ятницю, 17 грудня.

“З метою створення належних умов щодо здійснення заходів із захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави від збройної агресії Російської Федерації Верховна Рада України постановляє передати з балансу Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України 60 автомобілів та інших транспортних засобів згідно з додатком”, – йдеться в повідомленні.

Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

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