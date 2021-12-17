Медіарада вимагає зняти з каналу “Дом” шоу з Пальчевським

Андрій Пальчевський

Незалежна медійна рада вимагає від державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України”, до якого входить канал “Дом”, відмовитися від співпраці з політиком Андрієм Пальчевським та не розміщувати в ефірі шоу з його участю. Адже Пальчевський має сумнівну репутацію та яскраво виражені проросійські погляди.

Про це йдеться в заяві НМР, оприлюдненій 16 грудня.

Експерти-медійники нагадали: “Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (до якого належить телеканал «Дом») провело мистецький конкурс та обрало для закупівлі соціальне шоу «Про життя з Андрієм Пальчевським». У тендері наведено таке обґрунтування: «Андрій Пальчевський — медійна особистість, яка здатна привернути увагу до шоу та стати її рушійною силою. […] Проєкт має виховний ефект та соціально важливий для людей. Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. […] Соціальне токшоу на телеканалі — це ознака розмови з суспільством. […] Програма несе виховну функцію».

Незалежна медіа рада вважає, що токшоу з Андрієм Пальчевським дискредитує державний телеканал «Дом» та може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Адже Андрій Пальчевський має сумнівну репутацію та яскраво виражені проросійські погляди“, – сказано в заяві.

Автори заяви нагадали, що Андрій Іванович Пальчевський закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві, шість років служив військовим перекладачем у Лаосі та отримав звання майора радянської армії. Він балотувався до Державної думи Росії від Партії любителів пива. Є співвласником компанії Eurolab разом із громадянином Росії. У 2020 році українські медіа знайшли в самого Андрія Пальчевського дійсний російський паспорт.

“Із кінця 2018 року Андрій Пальчевський активно фігурує на проросійських каналах в Україні. Як свідчить моніторинг «Детектора медіа», під час президентських виборів 2019 року Пальчевський був другим найпопулярнішим гостем каналів NewsOne та 112: з’явився на 51% ефірів. Із 23 червня до 25 серпня 2020 року він не пропустив жодного випуску токшоу «Пульс» на 112-му. Крім цього, Андрія Пальчевського регулярно кликали на інтерв’ю, спеціальні проєкти та неполітичні шоу так званих каналів Медведчука напередодні місцевих виборів. Він був співведучим програми «Чому так?» на 112-му. А наразі веде іменну програму на іншому проросійському каналі — «Наш»”, – сказано в заяві, розміщеній на сайті “Детектор медіа”.

Незалежна медійна рада підкреслює, що “з таким проросійським бекграундом наступним проєктом Пальчевського не може бути шоу на каналі “Дом”.

“За останні три роки він працював лише на маніпулятивних та низькоякісних медіа, а отже, заплямує своєю професійною репутацією державного мовника.

Минуле пана Пальчевського яскраво контрастує з місією каналу «Дом» — спротивом російській пропаганді. Адже Андрій Пальчевський сам просував проросійські наративи.

Серед його публічних заяв висловлювання про те, що 80% українців спілкуються російською мовою*. Що це Петро Порошенко, тобто українська сторона, розв’язав війну та віддав Крим*. Що українці готові обміняти Крим на Донбас*. Що українці та росіяни — один народ. Крім того, у березні 2019 року Андрій Пальчевський особисто відвідав російське токшоу «60 минут», на якому розповів про «возз’єднання» України з Росією.

Запрошення людини, яка маніпулює і публічно повідомляє неправдиві факти щодо російсько-української війни, на канал «Дом» може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій. Адже наративи про «близькість» із Росією та покладення провини за розв’язання збройного конфлікту на Київ — це фундаментальні наративи російської пропаганди. І замість того, щоб протидіяти їм, канал «Дом» планує зробити ведучим людину, яка потенційно їх поширюватиме”, – наголосили в НМР.

Крім того, експерти нагадали, що в ефірі своїх попередніх програм Пальчевський поширював сексистські та расистські* погляди, а Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оголошувала перевірку каналу NewsOne через, зокрема, висловлювання Пальчевського про євреїв.

Відтак Незалежна медійна рада вважає, що в результаті співпраці зі скомпрометованим діячем може бути зруйнована репутація каналу “Дом”, а “зміст попередньої діяльності пана Пальчевського очевидно суперечить оголошеній місії телеканалу”. “Також не можна допускати навіть можливості поширення російської пропаганди від імені української держави”, – йдеться в заяві.

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