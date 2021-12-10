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“Дом” замовляє власнику “Зе медіа” виробництво шоу з Пальчевським за ₴12 млн

10/12/2021 19:50

Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” (телеканали “Дом” і UATV) планує виділили понад 12 мільйонів гривень на створення соціального шоу “Про життя з Андрієм Пальчевським”.

Як передає “Детектор медіа” в п’ятницю, 10 грудня, про це йдеться на сайті “Прозорро”.

Компанія звертає увагу на те, що уся матеріально-технічна база телевізійного журналістського комплексу ДП “МПІУ” використовується для виробництва: “Новини України”, “Офіційна розмова”, “Неофіційна розмова”, “Право на право”.

Тому були проведені творчі конкурси і визначені переможці. Серед них проєкт “Про життя з Андрієм Пальчевським”.

Переможець тендеру – ТОВ “Імаджинаріум”. Її власником та керівником є Володимир Татаренко. Йому також належить компанія “Зе Медіа”, що проводила опитування від президента Володимира Зеленського на місцевих виборах.

В описі тендерних умов йдеться про те, що шоу може стати головним проєктом на каналі: “Повертає віру у справедливість. Дуже необхідна програма, яка допоможе відкрити правду і знайти винних. Цікаве шоу, що може стати головним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дають можливість побачити політичного діяча у дії”.

Планується створити 60 випусків по 45 хвилин/випуск.

“Зовсім й**нулися. Нагадаю, що це за наші гроші нам показуватимуть прєстарєлих русскіх ГРУшників. За гроші платників податків”, – написав у фейсбуці громадський активіст, військовий волонтер Роман Сініцин.

“Якщо ця програма допоможе знайти і покарати винних у виділенні 12 мільйонів з бюджету на Пальчевського, а також закрити канал “Дом” к чортам собачим – тоді ок. В будь-якому іншому випадку змушений констатувати, що канал “Дом” продовжує активно споживати рибну юшку за наші з вами гроші”, – наголосив письменник  і блогер Остап Українець.

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Україна

“Дом” замовляє власнику “Зе медіа” виробництво шоу з Пальчевським за ₴12 млн

Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” (телеканали “Дом” і UATV) планує виділили понад 12 мільйонів гривень на створення соціального шоу “Про життя з Андрієм Пальчевським”. Як передає “Детектор медіа”...

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