Кулеба назвав ТОП-10 перемог України у 2021 році

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив ТОП-10 перемог України, що відбулися протягом 2021 року.

Про них урядовець написав у п’ятницю, 17 грудня, в фейсбуці.

“Це був гарний рік для дипломатії України. Рік великих загроз і великих досягнень. МЗС системно працювало над утвердженням України як активного учасника міжнародної політики, зміцнювало безпеку для нашої держави у складних умовах, відкривало нові економічні можливості для українського бізнесу у світі”, – зазначив Кулеба.

ТОП-10 українських перемог у 2021 році

Перші за 30 років Стратегія зовнішньополітичної діяльності, Азійська і Африканська стратегії, стратегія публічної дипломатії та комунікаційна стратегія МЗС.

“Це конкретні дороговкази, які роблять дипломатичну роботу системною, а значить більш ефективною”, – вважає Кулеба.

Азійська і Африканська стратегії, стратегія публічної дипломатії та комунікаційна стратегія МЗС. “Це конкретні дороговкази, які роблять дипломатичну роботу системною, а значить більш ефективною”, – вважає Кулеба. Створення Кримської платформи . Історичний саміт у Києві за участі 46 країн і міжнародних організацій.

“Тут навіть коментарі не потрібні. Беззаперечна перемога”.

. Історичний саміт у Києві за участі 46 країн і міжнародних організацій. “Тут навіть коментарі не потрібні. Беззаперечна перемога”. Візит президента Володимира Зеленського до США і побудова довірливих відносин з новою адміністрацією Джозефа Байдена .

“Згадайте, в якому хаосі скандалів перебували відносини України та США ще кілька років тому. Що маємо сьогодні? Безпрецедентний рівень стратегічного партнерства, понад 20 нових угод, розблокована Комісія стратегічного партнерства, нова Хартія і збільшення обсягів підтримки”.

. “Згадайте, в якому хаосі скандалів перебували відносини України та США ще кілька років тому. Що маємо сьогодні? Безпрецедентний рівень стратегічного партнерства, понад 20 нових угод, розблокована Комісія стратегічного партнерства, нова Хартія і збільшення обсягів підтримки”. Відкриття нових економічних можливостей для українських компаній, експансія українського експорту.

“Цьогоріч МЗС і Держпродспоживслужба відкрили або відновили доступ на іноземні ринки для 81 групи українських товарів в 21 країні світу. Більше 200 українських компаній (!) розпочали експорт або відкрили представництва за кордоном за сприяння українських посольств”.

для українських компаній, експансія українського експорту. “Цьогоріч МЗС і Держпродспоживслужба відкрили або відновили доступ на іноземні ринки для 81 групи українських товарів в 21 країні світу. Більше 200 українських компаній (!) розпочали експорт або відкрили представництва за кордоном за сприяння українських посольств”. Посилення українського війська зусиллями дипломатів .

“Україна — це сила добра у світі. Але добро переконливіше з “Айлендами”,”Джавелінами”, “Байрактарами”, сучасними ракетами, кораблями ВМС, базами, приладами нічного бачення, засобами радіоелектронної боротьби тощо. Ми залучали все це завдяки переговорам із партнерами”.

. “Україна — це сила добра у світі. Але добро переконливіше з “Айлендами”,”Джавелінами”, “Байрактарами”, сучасними ракетами, кораблями ВМС, базами, приладами нічного бачення, засобами радіоелектронної боротьби тощо. Ми залучали все це завдяки переговорам із партнерами”. Створення в Києві Асоційованого тріо з Грузією і Молдовою , його визнання з боку ЄС на саміті “Східного партнерства”.

“За півроку ми а) створили новий регіональний альянс; б) вивели його на рівень глав урядів і лідерів держав; в) добилися його офіційного визнання ЄС. Це важливий етап в нашій євроінтеграції”.

, його визнання з боку ЄС на саміті “Східного партнерства”. “За півроку ми а) створили новий регіональний альянс; б) вивели його на рівень глав урядів і лідерів держав; в) добилися його офіційного визнання ЄС. Це важливий етап в нашій євроінтеграції”. Дипломатія заради миру: деескалація безпекових загроз навесні і мобілізація партнерів на розробку пакету стримування РФ зараз.

“53 моїх телефонних розмови і раунди переговорів з партнерами — сухий кількісний підсумок роботи на виконання доручення президента Зеленського: утримати та розвинути світову коаліцію на підтримку України та стримування РФ. Всі санкції теж зберегли і посилили. Пакет стримування вже втілюється. Включно з пекельними санкціями та новою зброєю для нашого війська”.

деескалація безпекових загроз навесні і мобілізація партнерів на розробку пакету стримування РФ зараз. “53 моїх телефонних розмови і раунди переговорів з партнерами — сухий кількісний підсумок роботи на виконання доручення президента Зеленського: утримати та розвинути світову коаліцію на підтримку України та стримування РФ. Всі санкції теж зберегли і посилили. Пакет стримування вже втілюється. Включно з пекельними санкціями та новою зброєю для нашого війська”. Евакуація з Афганістану та Сектору Газа близько тисячі людей.

“Цього року ми провели дві надскладні гуманітарні операції та вкотре довели, що Україна своїх не кидає, а також допомагає партнерам. 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії врятовані з Сектору Гази, майже тисяча — з Афганістану. Ми звільнили з полону за кордоном загалом 37 українців. 6 моряків з піратського полону. 5 українських родин ми повернули з сирійських таборів для біженців”.

“Цього року ми провели дві надскладні гуманітарні операції та вкотре довели, що Україна своїх не кидає, а також допомагає партнерам. 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії врятовані з Сектору Гази, майже тисяча — з Афганістану. Ми звільнили з полону за кордоном загалом 37 українців. 6 моряків з піратського полону. 5 українських родин ми повернули з сирійських таборів для біженців”. Збереження можливостей для подорожей українців Європою.

“Тут зрозуміло. Добилися включення в зелений список ЄС влітку та врятували туристичний сезон. І навіть після виключення зі списку восени, зберегли більшість кордонів відкритими”.

“Тут зрозуміло. Добилися включення в зелений список ЄС влітку та врятували туристичний сезон. І навіть після виключення зі списку восени, зберегли більшість кордонів відкритими”. Гордість за Україну, яку ми зміцнювали протягом цього року – це сукупність усіх вже згаданих та інших результатів.

“Ми провели Саміт перших леді та джентльменів, знайшовши новий міжнародний формат, привезли Конституцію Пилипа Орлика вперше до України, захопили позиції лідерів у протидії дезінформації, забезпечили рішення про повернення Скіфського золота і внесення орнаменту “Орьнек” до списку ЮНЕСКО“.

“Практично про кожен із цих результатів нам спочатку говорили вдома і за кордоном: “Це неможливо”. А вони є. І їх буде більше. Вірте в українську державу і пишайтеся нею”, – підсумував Кулеба.

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