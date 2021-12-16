КМДА підсвітили кримськотатарським орнаментом “Орьнек”, який внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили кримськотатарським орнаментом “Орьнек”, який сьогодні внесли до спадщини ЮНЕСКО

Про це інформує пресслужба КМДА у четвер, 16 грудня.

“Кримські татари є корінним народом України. Орнамент “Орьнек” є важливим для сучасної кримськотатарської культури та є унікальною складовою культури, мистецтва та історії України. “Орьнек” – це система символів та унікальних значень кожного з них, які сьогодні використовуються, наприклад, у вишивці, ткацтві, гончарстві, майоліці, гравюрі, ювелірній справі, різьбі по дереву, склу, настінному розпису тощо”, – йдеться у повідомленні.

“Орьнек” має близько 35 символів, із них багато використовуються як обереги. Ці символи вбудовують у композиції, які переважно пов’язані з побажаннями злагоди, примирення в родині, продовження роду, турботи про сім’ю та дітей, поваги до життєвого досвіду та мудрості старшого покоління.

“Орьнек” – це четвертий елемент української культури, який внесли до спадщини ЮНЕСКО. У 2013 році у список потрапив Петриківський розпис, у 2016 році – Козацькі пісні Дніпропетровщини, а у 2019 році – Косівська мальована кераміка.

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