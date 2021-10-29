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На КПВВ “Каланчак” створили арт-об’єкт з кримськотатарським орнаментом

29/10/2021 19:15

Об’єкт на шляху з тимчасово окупованого Кримського півострова на материкову Україну прикрасили кримськотатарським орнаментом. 

Дев’ять керамічних плиток авторства художника Рустема Скибіна стали частиною контрольно-пропускного пункту “Каланчак” у Херсонській області. 

Плитки – з орнаментом авторської техніки Скибіна Quru isar. Дев’ять таких зразків “вбудували” у пішохідний тротуарчик біля КПВВ.

“Вони покликані говорити з тими, хто перетинає адміністративну межу, та з тими, хто побачить їх в онлайні. Тобто з усіма нами. Ці орнаменти під ногами мають питати або ж можуть питати: “Куди ти йдеш?”, “Де є твій Крим?”, “Що відчувають твої ноги на цій межі?”, “Чи ти погоджуєшся з тим, що відбулось?“, – описують ідею прикордонного арт-об’єкта ініціатори мистецького проєкту.

Дев’ятка – число символічне в кримськотатарській традиції. 

“Це число є в нашій традиційній семантиці. Так, зокрема, під час весільного обряду, в приданому нареченої має бути дев’ять предметів. Це базовий набір – вишивка, костюми, посуд, скриня, предмети побуту, які необхідні для сім’ї. Це символізує побажання багатства – духовного, фізичного та матеріального”, – коментує Рустем. 

Фото: Суспільне

Під час створення мистецького проєкту сам процес викликав зацікавлення і в перехожих, і у прикордонників. 

“Журналісти, які працювали з нами, пробували запитувати людей, які проходили через КПВВ, що саме ми робимо. Дехто відповідав, що це – орнаменти різних регіонів України, дехто – зупинявся, роздивлявся, але в основному люди не помічали…  Прикордонники цікавилися, ми їм пояснювали суть і те, що кожна плитка – авторська. Я вважаю, що ці плиточки потрапили туди, куди треба. Кожна людина, навіть одна зі ста, яка подивиться на цю плиточку – це важливо”, – каже ініціаторка проєкту мисткиня Оля Михайлюк. 

Треба додати, що мистецький вимір проєкту “потягнув” за собою і зміни інфраструктурні. Так, зі слів митців, до створення їхнього об’єкта поблизу КПВВ можна було побачити не надто прибрану і впорядковану доколишню територію. Але напередодні відкриття вже інкрустованої пішохідної доріжки служби, які відповідають за це місце, все прибрали. 

Проєкт “Крим. Третій вимір” реалізується мистецькою агенцією “АртПоле” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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