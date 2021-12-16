Кримськотатарський орнамент “Орьнек” внесли до списку ЮНЕСКО

Ілюстративне фото

Кримськотатарський орнамент “Орьнек” та знання про нього внесли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у твіттері в четвер, 16 грудня.

Відповідне рішення ухвалили в Парижі на сесії Міжурядового комітету з питань нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Вітаю кримськотатарський народ і всю Україну зі знаковою перемогою. @UNESCO внесла традиційний кримськотатарський орнамент «орьнек» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2021

“Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні. Вдячний Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що ми завершили цю відповідальну справу”, – повідомив в телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що це четвертий нематеріальний об’єкт з України, який потрапив до списку ЮНЕСКО.

На початку 2018 року елемент «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» був включений Міністерством культури України до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Протягом 2018 року, завдяки фінансовій підтримці УКФ, громадською організацією «Алєм» було підготовлено номінаційне досьє «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього».

У березні 2020 року номінаційне досьє відправлено на розгляд від Держави Україна в ЮНЕСКО з метою включення елемента «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Читайте також:

Кримськотатарський орнамент “Орьнек” хочуть внести до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО