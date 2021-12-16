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Кримськотатарський орнамент “Орьнек” внесли до списку ЮНЕСКО

16/12/2021 13:09

Кримськотатарський орнамент “Орьнек” та знання про нього внесли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у твіттері в четвер, 16 грудня.

Відповідне рішення ухвалили в Парижі на сесії Міжурядового комітету з питань нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

“Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні. Вдячний Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що ми завершили цю відповідальну справу”, – повідомив в телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що це четвертий нематеріальний об’єкт з України, який потрапив до списку ЮНЕСКО.

На початку 2018 року елемент «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» був включений Міністерством культури України до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.
Протягом 2018 року, завдяки фінансовій підтримці УКФ, громадською організацією «Алєм» було підготовлено номінаційне досьє «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього».
У березні 2020 року номінаційне досьє відправлено на розгляд від Держави Україна в ЮНЕСКО з метою включення елемента «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

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