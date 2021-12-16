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У США розсекретили сотні документів у справі вбивства Джона Кеннеді

16/12/2021 19:07

Національне управління архівів і записів США оприлюднило частину раніше закритих для загалу документів, повʼязаних із розслідуванням вбивства 35-го президента ДжонаКеннеді у 1963 році.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Управління Національних архівів і документації продовжує обробляти раніше засекречені записи, пов’язані з убивством Джона Кеннеді, – і частина з них публікується зараз.

Добірка з майже 1 500 відсканованих матеріалів зʼявилася на сайті установи 15 грудня.

Це здійснюється на виконання розпорядження президента Джо Байдена керівникам виконавчих органів уряду США, що вимагає публікацію документів, які можна оприлюднити, до 15 грудня 2021 року.

За попередніми оцінками, ця публікація документів, які частково відредаговані (затушовані), ймовірно, не містить інформації, що могла б істотно змінити розуміння обставин, пов’язаних зі смертю 35-го президента США.

Водночас не виключається, що це викличе чергову хвилю дебатів навколо подій майже 60-річної давнини.

Як відомо, Джон Фіцджеральд Кеннеді був обраний президентом США в 1960 році. 22 листопада 1963 року під час поїздки до Далласа (штат Техас) він був застрелений в автомобілі. Офіційно обвинувачення у вбивстві висунуті Лі Харві Освальду, однак в американському суспільстві побутують різноманітні версії, у тому числі стосовно причетності до вбивства спецслужб США.

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