У столиці та шести областях до середини січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони

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У Києві та шести областях до середини січня 2022 року у розгорнуть військові частини територіальної оборони, які увійдуть у Регіональне управління “Північ”.

Про це інформує пресслужба ОК “Північ”.

“Відповідно до закону України “Про основи національного спротиву” з наступного року в державі будуть розгорнуті військові частини тероборони. Чотири регіональні управління, одне з яких розташовуватиметься у Чернігові, здійснюватимуть управління відповідними підрозділами ТрО”, – йдеться у повідомленні.

До військово-сухопутної зони Регіонального управління “Північ” Сил тероборони увійдуть місто Київ та шість областей: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська та Київська.

У кожній області сформують бригади тероборони та батальйони, кількість яких відповідатиме кількості районів, а також батальйони у обласних центрах.

“На службу в підрозділи ТрО запрошуються офіцери запасу зазначених областей та Києва, які мають досвід військової служби, а також військовозобов’язані та резервісти без досвіду військової служби, які матимуть змогу зайняти старшинські, сержантські та солдатські посади”, – повідомляє пресслужба ОК “Північ”.

Якщо раніше затверджений Головнокомандувачем ЗС України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним план передбачав формування Командування СТрО до кінця січня 2022 року, територіальних управлінь – до кінця березня, а бригад – до кінця травня, то після коригування планів очікується, що формування частин тероборони пройде вже у січні, повідомляє сайт Ukrainian Military Pages.

Передбачається створення чотирьох регіональних управлінь (командувань) у Дніпрі, Чернігові, Одесі та Рівному, чисельністю близько 100 осіб.

Наявні 25 бригад територіальної оборони, будуть реорганізовані. Зокрема кількість батальйонів приведуть у відповідність до кількості районів утворених під час адміністративної реформи (додатково батальйон в обласному центрі).

Чисельність постійного штату бригад складатиме від 300 до 450 військовослужбовців за контрактом, в залежності від кількості батальйонів.

Зокрема укомплектують управління батальйонів (штаб та служби), посади командирів рот та деякі інші посади, що забезпечуватиме розгортання батальйонів до повного штату у разі введення в дію Плану територіальної оборони.

Загалом постійна чисельність Сил територіальної оборони складатиме 10 000 осіб, решту посад у частинах тероборони комплектуватимуть резервістами та військовозобов’язаними, яких призиватимуть за мобілізацією у разі загострення.

Також територіальні центри комплектування запрошують охочих підписати контракт на військову службу у підрозділах тероборони, беруть усіх – вік до 60 років, досвід служби не обов’язковий.

Посади пропонують як офіцерам запасу, так і сержантам, солдатам. Зауважимо, що наразі діє заборона на прийняття на службу офіцерів із запасу, але очікується, що для тероборони, цю заборону знімуть. Також планується дозволити переведення у бригади ТрО чинних військовослужбовців з інших частин.

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