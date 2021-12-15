СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3578557 +8109
Летальні випадки:
91958 +356
Одужали:
3259316 +26307
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16371425 (+38008). Оновлено: 08:14 15.12.2021
Home / Військо / У столиці та шести областях до середини січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони

У столиці та шести областях до середини січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони

15/12/2021 14:46

У Києві та шести областях до середини січня 2022 року у розгорнуть військові частини територіальної оборони, які увійдуть у Регіональне управління “Північ”.

Про це інформує пресслужба  ОК “Північ”.

“Відповідно до закону України “Про основи національного спротиву” з наступного року в державі будуть розгорнуті військові частини тероборони. Чотири регіональні управління, одне з яких розташовуватиметься у Чернігові, здійснюватимуть управління відповідними підрозділами ТрО”, – йдеться у повідомленні.

До військово-сухопутної зони Регіонального управління “Північ” Сил тероборони увійдуть місто Київ та шість областей: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Житомирська та Київська.

У кожній області сформують бригади тероборони та батальйони, кількість яких відповідатиме кількості районів, а також батальйони у обласних центрах.

“На службу в підрозділи ТрО запрошуються офіцери запасу зазначених областей та Києва, які мають досвід військової служби, а також військовозобов’язані та резервісти без досвіду військової служби, які матимуть змогу зайняти старшинські, сержантські та солдатські посади”, – повідомляє пресслужба ОК “Північ”.

Якщо раніше затверджений Головнокомандувачем ЗС України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним план передбачав формування Командування СТрО до кінця січня 2022 року, територіальних управлінь – до кінця березня, а бригад – до кінця травня, то після коригування планів очікується, що формування частин тероборони пройде вже у січні, повідомляє сайт Ukrainian Military Pages.

Передбачається створення чотирьох регіональних управлінь (командувань) у Дніпрі, Чернігові, Одесі та Рівному, чисельністю близько 100 осіб.

Наявні 25 бригад територіальної оборони, будуть реорганізовані. Зокрема кількість батальйонів приведуть у відповідність до кількості районів утворених під час адміністративної реформи (додатково батальйон в обласному центрі).

Чисельність постійного штату бригад складатиме від 300 до 450 військовослужбовців за контрактом, в залежності від кількості батальйонів.

Зокрема укомплектують управління батальйонів (штаб та служби), посади командирів рот та деякі інші посади, що забезпечуватиме розгортання батальйонів до повного штату у разі введення в дію Плану територіальної оборони.

Загалом постійна чисельність Сил територіальної оборони складатиме 10 000 осіб, решту посад у частинах тероборони комплектуватимуть резервістами та військовозобов’язаними, яких призиватимуть за мобілізацією у разі загострення.

Також територіальні центри комплектування запрошують охочих підписати контракт на військову службу у підрозділах тероборони, беруть усіх – вік до 60 років, досвід служби не обов’язковий.

Посади пропонують як офіцерам запасу, так і сержантам, солдатам. Зауважимо, що наразі діє заборона на прийняття на службу офіцерів із запасу, але очікується, що для тероборони, цю заборону знімуть. Також планується дозволити переведення у бригади ТрО чинних військовослужбовців з інших частин.

Читайте також:
Кличко заявив, що готує Київ до надзвичайного стану через ймовірну агресію РФ

Унікальних переглядів: 77
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

УЗ запустила продаж квитків ще через два месенджери

“Укрзалізниця” запустила продаж квитків ще через два месенджери – Facebook Messenger і Apple Messages для бізнесу. За їх допомогою них також можна повернути куплений квиток, подивитися розклад поїздів тощо....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse