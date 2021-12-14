Кличко заявив, що готує Київ до надзвичайного стану через ймовірну агресію РФ

Міський голова Києва Віталій Кличко під час навчань тероборони

Вся Україна готується на випадок воєнної агресії з боку Російської Федерації і розраховує на допомогу Заходу.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує німецьке видання Bild.

“У моєму рідному місті – Києві ми готуємося до можливої ​​надзвичайної ситуації, і я, як мер, організовую цивільну оборону. Ми активізували роботу з комплектування та підготовки резервістів”, – заявив він.

“Як солдат, я колись поклявся захищати країну, а тепер готовий воювати за Батьківщину”, – наголосив Кличко.

Він закликав Німеччину усвідомити всю серйозність ситуації. Путін зібрав біля українських кордонів понад сто тисяч російських солдатів, що стало безпрецедентною загрозою.

“Є різні сценарії того, як російська армія може атакувати Україну, ми повинні бути готові до них”, – вважає Кличко.

Міський голова Києва поскаржився на те, що постійно чує, як деякі політики кажуть, мовляв, Путін не нападатиме і що це лише погрози та ігри.

Це, зауважив він, нагадує дискусії, які точилися перед вторгненням 2014 року. Тоді майже всі міжнародні спостерігачі також вважали це неможливим.

Україна терміново потребує міжнародної підтримки та військової допомоги.

Кличко не вірить у те, що Німеччина могла заблокувати рішення НАТО про поставку оборонної зброї Україні.

“Новий федеральний уряд повинен зрозуміти, що допомога ніколи не була такою важливою для нашої країни. Україна в центрі Європи! На кордоні з кількома країнами ЄС”, – закликав мер.

Він підкреслив, що Україна не хоче війни, але прагне миру. І український народ не хоче та не дозволить Росії повернути нас до радянської імперії.

“Ми європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки”, – вважає Віталій Кличко.

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