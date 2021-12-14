СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3570448 +7283
Летальні випадки:
91602 +387
Одужали:
3233009 +27130
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16333417 (+27241). Оновлено: 08:14 14.12.2021
Home / Україна / Політика / Кличко заявив, що готує Київ до надзвичайного стану через ймовірну агресію РФ

Кличко заявив, що готує Київ до надзвичайного стану через ймовірну агресію РФ

14/12/2021 15:00

Вся Україна готується на випадок воєнної агресії з боку Російської Федерації і розраховує на допомогу Заходу.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує німецьке видання Bild.

“У моєму рідному місті – Києві ми готуємося до можливої ​​надзвичайної ситуації, і я, як мер, організовую цивільну оборону. Ми активізували роботу з комплектування та підготовки резервістів”, – заявив він.

“Як солдат, я колись поклявся захищати країну, а тепер готовий воювати за Батьківщину”, – наголосив Кличко.

Він закликав Німеччину усвідомити всю серйозність ситуації. Путін зібрав біля українських кордонів понад сто тисяч російських солдатів, що стало безпрецедентною загрозою.

“Є різні сценарії того, як російська армія може атакувати Україну, ми повинні бути готові до них”, – вважає Кличко.

Міський голова Києва поскаржився на те, що постійно чує, як деякі політики кажуть, мовляв, Путін не нападатиме і що це лише погрози та ігри.

Це, зауважив він, нагадує дискусії, які точилися перед вторгненням 2014 року. Тоді майже всі міжнародні спостерігачі також вважали це неможливим.

Україна терміново потребує міжнародної підтримки та військової допомоги.

Кличко не вірить у те, що Німеччина могла заблокувати рішення НАТО про поставку оборонної зброї Україні.

“Новий федеральний уряд повинен зрозуміти, що допомога ніколи не була такою важливою для нашої країни. Україна в центрі Європи! На кордоні з кількома країнами ЄС”, – закликав мер.

Він підкреслив, що Україна не хоче війни, але прагне миру. І український народ не хоче та не дозволить Росії повернути нас до радянської імперії.

“Ми європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки”, – вважає Віталій Кличко.

Читайте також:
У разі нової агресії Росії проти України Німеччина обіцяє заблокувати “Північний потік-2”

Унікальних переглядів: 111
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні ліквідували найбільшу мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

У Києві правоохоронці викрили ще одну схему незаконного одержання міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse