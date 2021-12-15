Харківська мерія показала проєкт пам’ятника Кернесу. ФОТО

Фото пресслужби Харківської міської ради

У Харкові встановлять пам’ятник колишньому міському голові Геннадію Кернесу.

Про це повідомила в середу, 15 грудня, міська рада.

“Скульптор Олександр Рідний працює над пам’ятником Харківському міському голові у 2010-2020 роках Геннадію Кернесу. Монумент встановлять на місці поховання Геннадія Кернеса на міському цвинтарі №2″, – йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, монумент “передаватиме характер харківського градоначальника”.

“Було кілька варіантів, і обрати один із них – складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя. Пам’ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру”, – сказав Терехов.

Він уточнив, що Геннадій Кернес буде зображеним таким, що йде. Спочатку пам’ятник виготовлять у глині, щоб, якщо знадобиться, внести корективи.

Як інформувала “Новинарня“, 17 грудня в Німеччині на 62-му році життя помер міський голова Харкова Геннадій Кернес. Він обіймав посаду міського голови Харкова з 2010 року. Виходець із кримінального світу та прибічник Партії регіонів, у 2014 році він підтримував у місті проросійські сили, був причетний до катувань “майданівців”. Кримінальна справа щодо Кернеса була закрита в серпні 2018 року через постійні неявки прокурорів.

28 квітня 2014 року на Кернеса було скоєно замах. Під час пробіжки мера важко поранили з вогнепальної зброї. Після замаху Кернес пересувався на інвалідному візку.

14 вересня українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що мер Харкова Геннадій Кернес доставлений в лікарню з двостороннім запаленням легень, у нього вкрай складна форма коронавірусу.

17 вересня стало відомо, що Кернеса привезли на лікування до німецької клініки “Шаріте” в Берліні.

4 листопада стало відомо, що Кернес офіційно визнаний харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня без особистої участі кандидата у виборчій кампанії.

7 листопада його офіційно зареєстрували міським головою Харкова.

За інформацією бізнесмена Павла Фукса, Кернес планував повернутися в Україну до Нового року.

Увечері 21 грудня у Харкові приземлився борт з тілом померлого мера міста Геннадія Кернеса, а 23 грудня пройшла церемонія прощання.

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