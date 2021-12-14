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Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом

14/12/2021 18:29

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Брюсселя зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це у вівторок, 14 грудня, інформує “Європейська правда”.

Після зустрічі в четвер Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський поспілкуються з пресою.

Зеленський відбуде до Брюсселя для участі у саміті Східного партнерства 15 грудня. У столиці Бельгії очікується його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та, ймовірно, з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Візит відбувається на тлі занепокоєння України і країн Заходу у зв’язку зі стягненням Росією військ до українських кордонів та висунення президентом РФ нової вимоги – закрити для України можливість членства в НАТО.

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Україна

Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Брюсселя зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це у вівторок, 14 грудня, інформує “Європейська правда”. Після зустрічі в четвер...

Війна з Росією

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