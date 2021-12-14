Макрон поговорив про Україну з Путіним

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін. Фото: AFP

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили ситуацію довкола України.

Про це у вівторок, 14 грудня, інформує пресслужба президента РФ.

Дзвінок відбувся з ініціативи французької сторони.

Макрон зателефонував Путіну напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським в Брюсселі.

Путін у розмові традиційно звинуватив Київ “у порушенні Мінських угод”. Він заявив, що українська влада начебто загострює обстановку на лінії зіткнення, “причому за потурання низки західних країн”.

Глава Кремля сказав, що “відбувається накачування України сучасною зброєю, що створює пряму загрозу безпеці Росії”.

Путін далі висуває свою вимогу щодо нерозширення НАТО і хоче юридичних гарантій цього.

“Президент Росії наголосив на важливості негайного запуску міжнародних переговорів для вироблення юридично зафіксованих гарантій, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на Схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії. Про це йшлося і під час нещодавньої відеоконференції з Президентом США Джозефом Байденом”, – заявили у Кремлі.

Напередодні Путін висунув цю вимогу у розмові з британським прем’єром Борисом Джонсоном. Досі він не отримав згоди на неї від західних лідерів.

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