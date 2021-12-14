Колишнього радника Макрона затримали у справі про контракт із російським олігархом

Колишній радник президента Франції Александр Беналла перебуває під вартою в рамках розслідування корупційних справ.

Про це інформує видання Le Figaro.

Александра Беналлу та його дружину взяли під варту у вівторок, 14 грудня, у рамках розслідування за підозрою в корупції навколо контракту на охоронні послуги, підписаного між російським олігархом Іскандером Махмудовим і колишнім помічником Беналла Вінсентом Кразом.

Власник “Уральської гірничо-металургійної компанії” Махмудов уклав контракт на охорону своєї нерухомості і членів сім’ї у Франції і Монако.

Документ був підписаний з французькою фірмою Mars, що отримала 28 червня 2018 року від російського олігарха 294 тисяч євро.

Власником фірми виявився колишній співробітник жандармерії Венсан Краз. Він відповідав за безпеку в партії президента Еммануеля Макрона “Вперед, Республіка!”.

Перший контракт із Махмудовим був укладений за участю Беналли до його звільнення з адміністрації президента.

Слідчі хочуть встановити, чи використав Беналла службове становище під час роботи в Єлисейському палаці для укладання цього договору. Як субпідрядник тоді була обрана компанія Velours, де раніше він працював.

Колишній радник Еммануеля Макрона засуджений у листопаді за насильство, скоєне під час демонстрації 1 травня 2018 року, допитаний Бригадою з боротьби з економічними злочинами (BRDE) у рамках попереднього розслідування Державної прокуратури (PNF), пише “Європейська правда”.

У справі про насильство на першотравневій демонстрації Беналла засудили до трьох років ув’язнення, два з них умовно, а рік він проведе під домашнім арештом.

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