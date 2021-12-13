На фронті – чотири ворожих обстріли за добу, один воїн ЗСУ поранений внаслідок підриву

Упродовж минулої доби, 12 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Від підриву на ворожому вибуховому пристрої один український військовий отримав мінно-вибухову травму.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
У районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
“Внаслідок підриву на вибуховому пристрої противника один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав мінно-вибухову травму. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості“, – йдеться в повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 понеділка, 13 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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