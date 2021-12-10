Президент присвоїв звання Героя України загиблому під Іловайськом комбригу 51 омбр Павлові Півоваренку

Павло Півоваренко. Фото: пресслужба МОУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому під Іловайськом 2014 року полковнику Павлу Півоваренку.

Як передає “Новинарня“, відповідний указ №630/2021 опублікований на сайті глави держави в п’ятницю, 10 грудня.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Півоваренку Павлу Васильовичу — полковнику (посмертно)”, – йдеться в документі.

Звання присвоєно “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.

Командир 51-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Півоваренко загинув 29 серпня 2014 року під час прориву з Іловайського котла. Його 1 жовтня було поховано на Кушугумському кладовищі в Запоріжжі як останки невстановленої особи під номером 3191.

За кілька місяців за допомогою експертизи ДНК довели, що поховане тіло належать саме українському офіцеру Півоваренку. Медичне обстеження показало, що полковник був поранений в ногу, отримав пошкодження спини і загинув внаслідок влучання уламку в голову.

Перепоховання останків командира 51-ї окремої механізованої бригади відбулося 22 липня 2016 року в Києві на Лук’янівському кладовищі.

Указом президента України №258/2016 від 17 червня 2016 року, “за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” Павло Півоваренко нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

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