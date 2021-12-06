Звання Героя України посмертно отримав “кіборг” з Рівненщини

Петро Полицяк. Фото: Книга пам'яті полеглих з Україну

Напередодні Дня Збройних сил України президент Володимир Зеленський надав звання Героя України загиблому воїну-“кіборгу” Петрові Полицяку.

Як передає “Новинарня“, указ №620/2021 з цього приводу датований 3 грудня.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ПОЛИЦЯКУ Петру Петровичу — солдату (посмертно)”, – сказано в документі.

Історія Героя

Петрові Полицяку із села Борбин Млинівського району, що на Рівненщині, було 22 роки. Він пройшов строкову службу в 80-й аеромобільній бригаді, їздив на заробітки до Києва, а після початку російської агресії у 2014-му був мобілізований до ЗС України та знову став до лав “вісімдесятки”.

Стрілець, заступник командира взводу на псевдо “Чорний”.

Під час боїв за Донецький аеропорт із побратимом Іваном 1,5 км виносив пораненого Ігоря Римаря, будучи беззбройним, під прицілом терористів.

Пережив газову атаку терористів. Востаннє подзвонив до батьків 20 січня.

За розповідями бійців, під час відступу поранений Полицяк відмовився сісти в останній БТРа та примусив поїхати побратима Олександра, батька двох дітей. А сам лишився, бо мав приглядати за Володимиром Бузенком із переламаними ногами, якого не змогли евакуювати.

Петро загинув у ДАПі 20 січня 2015 року. Тіло було упізнане серед загиблих героїв, яких волонтери вже згодом вивезли з Донецького аеропорту у дніпропетровський морг.

У травні 2015 року був відзначений орденом “За мужність” III ст. (посмертно).

Лишилися батьки, четверо сестер, наречена.

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