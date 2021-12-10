Зеленський переговорив із Макроном про те, як розблокувати “нормандський процес”

Ілюстративне фото. Володимир Зеленський і Еммануель Макрон 17 червня 2019 в Парижі. Фото: прес-служба президента

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову.

Про це повідомив глава держави у твітері в п’ятницю, 10 грудня.

“Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату й роботи Тристоронньої контактної групи. Узгодили спільні подальші кроки”, – розповів Зеленський.

За його словами, у розмові також йшлося про загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв.

Він також подякував президенту Франції за позитивну оцінку поточних реформ.

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