Зеленський переговорив із Макроном про те, як розблокувати “нормандський процес”

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову.
Про це повідомив глава держави у твітері в п’ятницю, 10 грудня.
“Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату й роботи Тристоронньої контактної групи. Узгодили спільні подальші кроки”, – розповів Зеленський.
За його словами, у розмові також йшлося про загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв.
Він також подякував президенту Франції за позитивну оцінку поточних реформ.
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