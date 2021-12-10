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Росія перекрила до 70% акваторії Азовського моря, – ВМСУ

10/12/2021 16:58

Російська Федерація повідомила про обмеження судноплавства у близько 70% акваторії Азовського моря та анонсувала проведення артилерійських стрільб в районах поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

Як інформує служба зв’язків з громадськістю Командування ВМС ЗСУ, такі дії є відкритою провокацією.

“РФ продовжує провокативні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Зараз росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах, начебто, у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу міст Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ”, – йдеться в повідомленні.

Джерело: Facebook/navy.mil.gov.ua

Схожі перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією.

Такі дії агресора вкотре демонструють намагання Російської Федерації перетворити Азовське море на своє внутрішнє “озеро”.

Як повідомляла “Новинарня“, 9 грудня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що український корабель “Донбас” іде у напрямку до Керченської протоки.

У пресслужбі ООС назвали заяви ФСБ РФ фейковими й наголосили, що судно ВМС ЗСУ “Донбас” виконує завдання у своїх територіальних водах і не заходило “у чутливі зони”, а тепер повертається на базу.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков заявив, що такі повідомлення з боку Росії є інформаційною атакою.

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