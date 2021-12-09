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Стало відомо, на якій саме ділянці фронту українські військові розмістили комплекси “Джавелін”. ВІДЕО

09/12/2021 11:00

Австралійські журналісти телеканалу ABC News в репортажі з Донбасу показали кадри з українськими військовими, що озброєні переносними протитанковими ракетними комплексами “Джавелін”.

Як передає “Новинарня“, кореспондент ABC News Іан Паннелл розповів у відео про зростання напруженості на кордоні з Україною після розмови президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним.

Австралійські журналісти також відвідали Авдіївку та продемонстрували, як на Донбасі відбуваються тренування українських військових із протитанковими комплексами Javelin.

Як писала “Новинарня“, нещодавно командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що підрозділи, які виконують завдання в районі операції Об’єднаних сил, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами “Джавелін”.
Він наголосив, що підрозділи зі складу ООС відпрацьовують усі варіанти розвитку подій, за яких може відбутись бойове застосування Javelin. Йдеться й про можливе пряме вторгнення частин армії Російської Федерації на північній ділянці кордону з Україною, і про перехід в наступ “гібридних” підрозділів армії РФ на окупованому Донбасі.

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