ЗСУ готові до використання “Джавелінів” на фронті в разі масштабного наступу Росії. ФОТО

Українські військові готові до використання переносних протитанкових ракетних комплексів “Джавелін” на фронті в разі масштабного наступу Російської Федерації.

Про це в середу, 8 грудня, у фейсбуці написав журналіст Андрій Цаплієнко.

“Про що би там не домовлялися сильні світу цього, а наша справжня надія в цих окопах і цих людях. Особливо, коли у них в руках легендарні “Джавеліни”, з яким так не хочуть зустрітися російські танкісти. “Ми спокійні, як крапля роси на листку гінкго”, – так у перекладі з військової лексики відповів мені командир на питання про можливий наступ росіян. #УкраїнціЧинитимутьОпір”, – зазначив Цаплієнко і опублікував фото із озброєним українським захисником.

Нагадаємо, нещодавно командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що підрозділи, які виконують завдання в районі операції Об’єднаних сил, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами “Джавелін”.

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