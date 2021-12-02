Підрозділи зі складу ООС укомплектовані “Джавелінами”, – Павлюк

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Командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк наголосив, що підрозділи, які виконують завдання в районі ООС, укомплектовані переносними протитанковими ракетними комплексами “Джавелін”.

Про це він заявив у інтерв’ю “Донбас.Реалії”.

“Ми укомплектовані “Джавелінами”. Підрозділи постійно вивчають варіанти дій на найбільш загрозливих напрямках. У разі потреби ми готові їх застосувати”, – сказав Павлюк.

Він повідомив, що підрозділи зі складу ООС відпрацьовують усі варіанти можливих дій — як наступ незаконних збройних формувань, посилених російськими підрозділами, так і можливість вторгнення російських регулярних військ з боку північних кордонів нашої держави.

“Ці плани відпрацьовані, люди тренуються. Постійно вдосконалюємо свою майстерність у цьому напрямку”, — резюмував командувач операції Об’єднаних сил.

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