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Таліби просять собі місце в ООН

07/12/2021 09:52

Радикальний рух “Талібан”, який захопив у серпні Афганістан, закликав Генеральну Асамблею ООН переглянути рішення щодо відмови надати руху місце Афганістану в цій організації.

Про це заявив у вівторок, 7 грудня, заступник офіційного представника руху Енамулла Самангані.

“Несправедливо надавати місце Афганістану в Організації Об’єднаних Націй тому, хто не представляє уряд і народ Афганістану”, – сказав Самангані, якого цитує “Інтерфакс”.

“Це місце є правом уряду та народу Афганістану, і це право має бути підтримано. Організація Об’єднаних Націй має попрацювати над раціональністю та знову серйозно розглянути її”, – заявив у Twitter представник талібів.

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в ООН Афганістан та М’янму, повідомив сьогодні сайт ООН.

Генасамблея погодилася відкласти ухвалення рішення, а це означає, що нинішні посли залишаться на своїх місцях, незважаючи на нову де-факто владу в обох країнах.

“Рух “Талібан” в Афганістані та військове керівництво М’янми прагнули надіслати на ці пости своїх кандидатів, щоб змінити дипломатів, призначених законно обраною владою. Проте Генасамблея заблокувала цей процес. Відповідну резолюцію було ухвалено консенсусом, без голосування, після засідання Комітету ООН, який розглядає та схвалює кандидатури дипломатичних представників усіх 193 членів Організації Об’єднаних Націй”, – йдеться у повідомленні.

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